Le groupe bordelais pour le déplacement à Paris

Ce dimanche soir, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG reçoit les Girondins de Bordeaux (12e, 35 unités). Et voici le groupe retenu par le coach marine et blanc pour ce choc. À noter les absences de Briand et Oudin en attaque. En revanche, Pardo, la recrue hivernale au milieu, est bien présente. Tout comme les deux anciens parisiens Yacine Adli et Youssouf Sabaly.

Le groupe de Bordeaux :