Le groupe parisien pour Dortmund

Ce mardi, le PSG se déplace en terre allemande pour y défier le Borussia Dortmund à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions. Et le club de la capitale vient tout juste d’annoncer son groupe pour cette confrontation. C’est le même qui avait été indiqué par RMC, Leandro Paredes n’est donc pas retenu et cela est un choix de Thomas Tuchel, non une blessure comme cela avait été évoqué sur la toile ce dimanche soir.

Le groupe parisien :