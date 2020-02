Le groupe parisien pour le déplacement à Amiens

Ce samedi, coup d’envoi à 17h30 sur Canal+, le Paris Saint-Germain se déplace dans l’antre du Amiens SC, dans une confrontation comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Et forcément, à quatre petits jours du choc à Dortmund, on imagine que Thomas Tuchel va certainement faire quelque peu tourner ses troupes. Premiers éléments de réponse avec les absences de Neymar Jr et Kylian Mbappé dans le groupe rouge et bleu. Sarabia, Kurzawa et Meunier ne sont pas non plus présents.

Le groupe parisien :