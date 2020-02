Le groupe parisien pour le déplacement à Nantes

Ce mardi, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Et Thomas Tuchel a désigné son groupe de 19 joueurs pour cette confrontation. Comme prévu, Neymar, touché aux côtes, ne sera pas du voyage, tout comme les absents attendus.

Le groupe parisien pour Nantes :

Gardiens : Navas, Bulka, RIco

: Navas, Bulka, RIco Défenseurs : Bakker, Kehrer, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Meunier,

: Bakker, Kehrer, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Meunier, Milieux : Paredes, Gueye, Verratti, Sarabia, Draxler

: Paredes, Gueye, Verratti, Sarabia, Draxler Attaquants : Mbappé, Choupo-Moting, Icardi, Di Maria, Cavani

Le club de la capitale a également fait un point sur ses blessés : ainsi, Neymar Jr souffre d’une lésion Chondro-costale, son indisponibilité n’a pas été communiquée. Très mauvaise nouvelle, Abdou Diallo est bien touché à la cuisse et son indisponibilité est estimée entre trois et quatre semaines. Herrera est lui préservé du fait d’une gêne musculaire. Enfin, Marquinhos et Silva sont en phase de reprise, tout comme Juan Bernat. Dagba continue ses soins, indique le club parisien.