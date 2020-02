Le message touchant de Mbappé pour Dembelé, une nouvelle fois blessé

La saison galère se poursuit pour Ousmane Dembélé. Blessé depuis le mois de novembre, en raison d’une blessure à la cuisse droite, l’ancien Rennais était sur le point de faire son retour avec le FC Barcelone. Mais l’international français s’est de nouveau blessé à l’entraînement, souffrant d’une “rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite“, indique le Barça dans un communiqué. Sa saison pourrait déjà être terminée selon la presse espagnole. Sur son compte twitter, Kylian Mbappé, champion du monde avec Dembélé, lui a adressé un message touchant. “Mon frère, Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout. Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater.“