Le programme de la semaine des Parisiens

Le huitième de finale aller de Ligue des champions approche à grand pas. À plus de 24 heures de la rencontre face au Borussia Dortmund, les Parisiens se concentrent sur cette rencontre primordiale. Après avoir dévoilé son groupe – avec la présence de Neymar – le club de la capitale s’est envolé pour l’Allemagne. Et dans la soirée, Thomas Tuchel se présentera en conférence de presse à partir de 18h15, accompagné de Presnel Kimpembe. Enfin cinq jours plus tard, les Rouge et Bleu clôtureront cette semaine avec la réception des Girondins de Bordeaux, à l’occasion de la 26ème journée de Ligue 1.

Programme des Parisiens du 17 au 23 février (sous réserve de modification)