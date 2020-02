Le programme de la semaine des Parisiens

Le PSG poursuit son marathon de matches jusqu’au huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février). Largement victorieux de Montpellier ce samedi (5-0), le club de la capitale poursuit avec brio sa série d’invincibilité toutes compétitions confondues (19 matches sans défaite). Et à trois semaines de la rencontre face au BVB, le PSG enchaîne les matches tous les trois jours. Cette semaine, les Rouge et Bleu seront opposés à Nantes ce mardi à 21h00 au Stade de la Beaujoire – dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 1 – et à Lyon au Parc des Princes (dimanche 9 février à 21h00).

Programme des Parisiens du 3 au 9 février (sous réserve de modification)