Le PSG agacé par les vidéos de l’anniversaire de Di María, Icardi et Cavani (RMC Sport)

Mardi soir, le PSG était défait sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2) dans le cadre du 8e de finale aller de la Ligue des champions. Si le score laisse un espoir aux hommes de Thomas Tuchel, c’est le contenu qui a été pointé du doigt ces derniers jours. Alors que le club de la capitale vit des temps agités avec la sortie de Neymar Jr sur son retour de blessure, à la sortie du match, la déclaration de Thomas Meunier, et les insultes du frère de Kimpembe sur les réseaux sociaux, une nouvelle polémique a fleuri ce vendredi.

En effet, plusieurs joueurs de l’effectif étaient invités à l’anniversaire de Mauro Icardi, Àngel Di María et Edinson Cavani, des vidéos de la soirée ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Les joueurs, tous ensemble, ont célébré cet événement en chantant et en dansant. Des séquences qui agacent le PSG rapporte RMC Sport. Si la date de ce rendez-vous était fixée depuis longtemps, c’est le timing qui interpelle, deux jours après la déconvenue en Allemagne.

D’après le média français, le club ne reproche pas aux joueurs d’avoir fêté leur anniversaire, et que c’est normal de relâcher la pression, mais “on regrette que des vidéos soient sorties. C’est donc davantage la forme que le fond qui agace en interne.” Le 11 mars prochain, le PSG devra mettre tout le monde d’accord sur le terrain et se qualifier pour éviter une nouvelle tempête médiatique.