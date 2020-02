Le PSG cartonne à la télé allemande

Dans deux jours, le PSG se retrouvera en Allemagne pour défier le Borussia Dortmund dans le cadre du huitième de finale de la Ligue des Champions. Un pays qui affectionne beaucoup le club de la capitale, et ce n’est pas dû à un effet Thomas Tuchel, Thilo Kehrer ou encore Julian Draxler. Comme le rapporte le Parisien, les Rouge & Bleu font des cartons d’audiences Outre-Rhin et il se place à hauteur des grands clubs espagnols que sont le Real Madrid ou le FC Barcelone. “Depuis 2016, la chaîne DAZN Deutschland possède les droits exclusifs de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Chaque match du PSG est diffusé en direct et en intégralité“, indique le quotidien francilien. Les audiences “sont impressionnantes“ même si “les responsables de DAZN ne divulguent jamais les chiffres.” Mais selon certaines sources, ils seraient 180 000 abonnés à suivre chaque match du PSG commente le Parisien. Le PSG fait aussi un carton sur la chaîne Youtube de la chaîne allemande, les résumés de ses matches faisant “en moyenne entre 700 000 et 800 000 personnes“, soit plus que la Juventus Turin explique le journaliste de DAZN Deutschland, Stefan Galler.