Le PSG devrait faire une offre de prolongation de contrat XXL à Mbappé avant l’Euro (AS)

Kylian Mbappé flambe sur le terrain avec le maillot du PSG et c’est un secret pour personne, le Real Madrid souhaiterait avoir l’international français dans ses rangs dans les années à venir. Ce jeudi, Le numéro 7 parisien fait la Une de AS, qui explique que pour le club madrilène, ce ne sera pas si facile que ça “de sortir Mbappé du PSG cet été”. Le quotidien sportif madrilène rappelle que le PSG souhaite prolonger le contrat de son joueur -qui expire en juin 2022- et explique aussi que le Real est prêt à attendre l’été 2021 pour s’attaquer au dossier Mbappé, si ce dernier décide de ne pas prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. As indique que le PSG va proposer une prolongation de contrat à son joueur avant l’Euro. Le club parisien lui proposerait d’ailleurs un salaire XXL, du niveau de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, soit 45 millions d’euros par an.