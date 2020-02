Le PSG et ses supporters en deuil

Hier, lors du match entre Amiens et le PSG (4-4), les supporters du PSG ont déployé une banderole en hommage à Brodjanac Milos, surnommé Miloche qui était superviseur sécurité des Rouge & Bleu depuis 25 ans. Ce dernier et décédé et le PSG a tenu à lui rendre hommage dans un tweet, tout comme le Collectif Ultras Paris avec cette banderole “Miloche à jamais“.

“Il faisait partie de la famille PSG. C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Brodjanac Milos, superviseur sécurité au club depuis 25 ans. Le club adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.“

Toute la rédaction de Canal Supporters tient à adresser ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Brodjanac Milos.

