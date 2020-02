Le PSG ne veut prendre aucun risque avec Neymar face à Lyon (L’Equipe)

Éblouissant depuis plusieurs semaines, Neymar Jr réalise un début d’année 2020 prolifique. Blessé aux côtes (lésion chondro-costale) lors de la large victoire face à Montpellier (5-0), le numéro 10 parisien a fait son retour aujourd’hui à la séance collective du PSG. Malgré tout, les Rouge et Bleu ne souhaitent prendre aucun risque avec l’international brésilien pour la rencontre face à l’Olympique Lyonnais (ce dimanche à 21h, 24ème journée de Ligue 1). Le club de la capitale ainsi que le joueur ont en ligne de mire le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février prochain). Et selon les informations de L’Equipe, “les précautions ont été prises par le staff pour que le Brésilien ne rechute pas.” Afin d’éviter certains mauvais coups face aux Lyonnais, Thomas Tuchel et son staff pourraient décider de le laisser au repos, précise le quotidien sportif sur son site internet.

Concernant Marquinhos, L’Equipe affirme que le défenseur parisien sera forfait face à l’OL au même titre qu’Abdou Diallo et Colin Dagba. Le joueur de 25 ans “n’a toujours pas retouché le ballon mais il poursuit son programme de courses.” Cependant, le défenseur parisien est dans les temps pour un retour avant la rencontre européenne face au BVB. Enfin, Juan Bernat – blessé au mollet depuis plusieurs semaines – “semble prêt mais, là encore, sa présence à Dortmund est ce qui guide le staff”, conclut le quotidien sportif.