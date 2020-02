Le PSG/OL vu par Rabesandratana et Gomez

L’Olympique Lyonnais, huitième de finaliste de l’UEFA Champions League, comme le PSG, va-t-il trouver le déclic au Parc des Princes ce soir dans l’affiche de la 24e journée de Ligue 1 ? Les observateurs s’attendent plutôt à une belle performance parisienne malgré six absences (Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat, Diallo, Dagba).

C’est le cas d’Éric Rabesandratana. C’était ce matin sur France Bleu Paris. “Le PSG va devoir jouer sans état d’âme et à fond, comme si c’était Dortmund. C’est le dernier gros test face à une équipe qui joue elle aussi la Ligue des champions. C’est la dernière répétition. Même s’il y a des absents on devrait voir une belle équipe de Paris ce soir. Car c’est en donnant tout qu’on a le moins de chances de se blesser.”

Dans L’Equipe, Mélisande Gomez s’attend à une rencontre à sens unique, mais prend quelques précautions : “Nos deux équipes européennes s’affrontent dans une presque affiche à suspense, et on se demande presque qui va gagner. En ce moment, le PSG ne laisse jamais ses adversaires le presque battre, il domine, il étouffe, il s’amuse, il brille. Lyon peut-il réussir le gros coup ? Tout est possible, et un succès relancerait pas mal de choses.”