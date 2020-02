Le PSG ouvre une académie à Miami

On le sait, le Paris Saint-Germain s’est exporté de manière considérable depuis que le club est passé sous pavillon qatari. L’un des facteurs de cette expansion restant les PSG Académies, dispersées un peu partout dans le monde.

Et le club de la capitale a annoncé, par le biais de son site officiel, l’ouverture d’une nouvelle académie aux États-Unis, la plus grande et ambitieuse jamais construite par un club du vieux continent sur les terres américaines. Celle-ci se situe en Floride, et plus précisément à Miami. Un pas de plus, donc, dans la propagation de la marque Paris Saint-Germain aux États-Unis.

“Aujourd’hui, Fabien Allègre, directeur de la diversification de la marque Paris Saint-Germain, et Ravy Truchot, président de la Paris Saint-Germain Academy USA, ont officiellement inauguré le nouveau site de la Paris Saint-Germain Academy USA dans la région de Miami Fort-Lauderdale, en Floride. Cet évènement marque le point de départ de l’ambitieuse campagne de déploiement de la Paris Saint-Germain Academy qui doit s’étendre à travers les États-Unis. L’événement a eu lieu au lendemain du Superbowl LIV Miami en présence de la légende du club Maxwell Scherrer. C’est le plus grand site jamais ouvert par une Academy d’un club européen sur le sol américain et le premier campus au monde à accueillir le programme de résidence pro de l’Academy du Paris Saint-Germain”, peut-on lire sur le communiqué officiel du club parisien.