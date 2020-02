50e anniversaire de l’appel de Pierre Bellemare qui a permis la naissance du PSG

Ce 1er février 2020 est un 50e anniversaire particulier, celui de l’appel de Pierre Bellemare qui avait contribué à la renaissance du football parisien en 1970.

Pierre Bellemare, grand homme de radio et de télévision souvent précurseur, a eu son importance dans la naissance du PSG. Alors que des points de blocage entravaient la création d’un club de football phare à Paris, l’animateur d’Europe 1 avait organisé une émission spéciale le 1er février 1970 (dans son programme “Vous êtes formidables”) et un appel à souscription (20.000 bulletins atteints et 842.000 francs récoltés). Pierre Bellemare était même parti sur le terrain. « Socios, prenez votre abonnements ! 5 Francs, 10 Francs… » lançait-il aux passants pour fédérer autour du projet et financer le club. Il fallait rassembler le maximum de personnes autour du projet “Paris Football Club”. Six mois après cette opération, le 12 août 1970, le PFC s’allie avec le Stade Sangermanois pour donner naissance au Paris Saint-Germain Football Club. Le peuple Rouge et Bleu peut dire un grand merci à Pierre Bellemare. Le 1970 qui accompagne le PSG, c’est aussi le sien.