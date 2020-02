Le PSG première puissance financière en 2020

Le Soccerex Football Finance 100 a dévoilé son étude sur les 100 meilleurs clubs du monde selon leurs finances. “Une étude pointue, qui utilise une méthodologie sur mesure” explique Goal, qui relie cette information. Et dans ce classement, c’est le PSG qui est leader “avec un score de Football Finance Index (FFI) de 5,318, qui tient compte de cinq variables financières – actifs de jeu, actifs corporels, liquidités en banque, investissement potentiel du propriétaire et dette nette.” C’est la première fois que le PSG est leader de ce classement. Il prend la première place à Manchester City, qui se classe deuxième avec “un score FFI de 5.197.“Le podium est complété par le Bayern Munich. Le top 10 est largement composé d’équipe de la Premier League (4) avec Tottenham (4e), Arsenal (6e), Chelsea (7e) et Liverpool 8e). Adversaire du PSG en huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Borussia Dortmund se classe dixième.