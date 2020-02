Le PSG satisfait du comportement de Neymar (UOL)

Depuis plusieurs mois, Neymar porte le PSG. Il semble se sentir de mieux en mieux à Paris, comme il l’a expliqué lors de sa fête d’anniversaire. Le média brésilien, UOL Esporte, explique que les derniers matches de l’ancien Barcelonais avec le maillot Rouge & Bleu “ont ravi les dirigeants parisiens“. UOL indique que les performances de Neymar montrent qu’il est concentré sur son métier comme jamais depuis son arrivée en France afin de retrouver sa meilleure forme. “Depuis novembre, il a réalisé plusieurs changements dans sa vie.” Il a une vie plus discrète et un dévouement intense à l’entraînement afin de retrouver sa forme physique et technique. Tout cela a aplani la relation entre Neymar et les dirigeants du PSG. UOL explique que son absence à Nantes était une stratégie pour protéger le joueur et préserver la paix dans le groupe en évitant que le sujet de son anniversaire. Le média brésilien conclut en expliquant que Neymar pourra jouer dimanche lors du choc de la 24e journée de Ligue 1 contre Lyon.