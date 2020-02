Le PSG s’intéresse au jeune Samuel Iling-Junior (The Sun)

Le PSG ne prospecte pas que pour renforcer l’équipe première, il s’intéresse aussi aux jeunes joueurs pour renforcer ses équipes du centre de formation. Et selon les informations du Sun, le club de la capitale suivrait de près le dossier du jeune Samuel Iling-Junior (16 ans). Ce dernier, en fin de contrat en juin avec Chelsea est considéré comme l’un des joueurs les plus brillants de sa génération. Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier, puisque l’Ajax Amsterdam, le Bayern Munich et Schalke 04 seraient aussi sur les rangs.