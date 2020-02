Le PSG s’intéresserait à Dean Henderson (presse anglaise)

Alors que le PSG semble avoir trouvé ses deux gardiens, avec Keylor Navas et Sergio Rico (prêté avec option d’achat par le FC Séville). Mais le club de la capitale prospecte pour trouver son gardien pour le futur. Et selon les informations du Daily Mail et du Daily Telegraph, le PSG lorgnerait sur le gardien de Sheffield United, Dean Henderson (22 ans). Ce dernier, prêté par Manchester United, est très prometteur et est le portier de la deuxième meilleure défense de Premier League. Avec ses performances, Sheffield aimerait prolonger son prêt encore une saison, mais le club promu n’est pas seul dans ce dossier. Le PSG, donc, et Chelsea s’intéresseraient à lui. Dean Henderson n’a qu’un objectif pour son futur, jouer régulièrement. Les journaux britanniques expliquent donc que la piste PSG pourrait se refermer rapidement, Henderson ne pouvant pas prétendre à une place de titulaire chez les Rouge & Bleu la saison prochaine.