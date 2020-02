Le Real Madrid suit de près ce qui se passe entre le PSG et Kylian Mbappé (MD)

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de faire signer Kylian Mbappé dans les années à venir. La sortie polémique de l’attaquant du PSG hier lors du large succès face à Montpellier (5-0) a réveillé la presse espagnole, qui se penche à nouveau sur ce dossier. Ce dimanche, Mundo Deportivo explique que les Madrilènes “ne perdent pas de vue tout ce qui se passe à Paris avec Mbappé et Tuchel.” Le quotidien sportif catalan explique tout de même que les dirigeants madrilènes et notamment Florentino Pérez, “ne vont pas vouloir se précipiter dans ce dossier”. La stratégie “consiste à attendre de voir que la situation est propice pour envisager la signature de Mbappé“. Le président madrilène ne veut pas d’une guerre avec le PSG, club avec lequel il entretient de bonne relation. Mundo Deportivo évoque également un fait qui pourrait relancer les rumeurs, Kylian Mbappé qui like des photos des joueurs du Real Madrid sur Instagram, à l’issue de la victoire de la Maison Blanche dans le derby de Madrid, comme l’avait relaté RMC Sport plus tôt dans la journée.