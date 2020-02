Léa Khelifi : “On a énormément de qualités pour réaliser de grandes performances”

Après la trêve internationale, les Féminines du PSG entameront une phase décisive. Les Rouge et Bleu affronteront le leader de la D1 Arkema, l’Olympique Lyonnais, le 14 mars prochain. Puis les Parisiennes enchaîneront avec deux déplacements importants face aux Girondins de Bordeaux (demi-finale de la Coupe de France, 22 mars) et Arsenal (quarts de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League, 25 mars). Dans une interview accordée au site officiel du club de la capitale, Léa Khelifi s’est exprimée sur ce mois de mars important. Elle a également dévoilé ses objectifs avec le PSG.

Les matches importants du mois de mars

“Je n’ai jamais connu des échéances aussi importantes mais je suis prête à jouer et à tout donner sur le terrain quand le coach fera appel à moi. Je pense qu’on va faire de bons résultats, le groupe est uni et vit bien. On a énormément de qualités pour réaliser de grandes performances.”

Ses objectifs avec le PSG

“Tout d’abord me concentrer avec le PSG car c’est mon club et que je dois donner mon maximum à chaque fois que j’ai l’opportunité de jouer. En espérant avoir des résultats positifs en fin de saison, en tout cas je ferai tout pour que le club atteigne ses objectifs.”

Ses qualités et ses points faibles

“Pour mes qualités, c’est surtout la technique et la vision de jeu. J’ai beaucoup de points à améliorer car je suis encore jeune, notamment l’aspect physique, le cardio, mes frappes de balle…”

Les prochaines rencontres des Féminines du PSG