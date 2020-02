Leboeuf : “Est-ce que Mbappé a envie de venir dans un Real qui est en reconstruction ?”

L’été s’annonce bouillant. Depuis plusieurs mois, la presse espagnole annonce que le Paris Saint-Germain ne pourrait pas résister à un assaut du Real Madrid pour Kylian Mbappé. En effet, les Merengues ont ciblé comme priorité l’international français. Défait, hier, sur sa pelouse face à Manchester City lors du match aller de la Ligue des champions (1-2), le Real semble être en reconstruction, ce qui n’incite pas Frank Lebeouf à penser que Mbappé pourrait rejoindre la capitale espagnole l’été prochain.

“Quand je regarde l’effectif qui était déjà-là, Marcelo Kroos, Ramos, Modric Casemiro, qui sont à la peine, plus des recrues qui sont moyennes plus… Il y a quand même des joueurs qui ne représentent plus le Real Madrid de sa superbe. Je n’ai pas été surpris de la défaite à domicile, a déclaré Leboeuf sur les antennes de RMC. Est-ce qu’un Mbappé, puisqu’on a l’impression qu’il veut se barrer du PSG, a envie de venir dans une équipe qui est en reconstruction et qui ne sera pas prête à gagner tout de suite ?“