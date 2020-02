Leonardo: “On doit être contents d’avoir tout ça et de vivre ça. On doit sortir de cette négativité”

Dans un match spectaculaire, le PSG s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais (4-2), dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. Après une première période aboutie, le club de la capitale s’est fait une frayeur en seconde période. Après la rencontre, le directeur sportif parisien – Leonardo – est revenu sur la victoire de son équipe et a dédramatisé la futur rencontre européenne face au Borussia Dortmund. Il s’est également exprimé sur le duo Neymar et Mbappé.

Le match face à Lyon

“Un match largement difficile. Le début de match était difficile. La deuxième mi-temps aussi. Quand tu prends deux buts c’est toujours un moment délicat. C’est vrai qu’on doit mieux protéger le résultat à 3-0. Mais c’est vrai aussi qu’après le 3-2, on est rentré de nouveau dans le match et on s’est créé des occasions. À la fin, le 4-2 était large. De l’autre côté, c’était Lyon, une équipe qui peut te mettre en difficulté à n’importe quel moment. À la fin, les trois points sont très importants. Et le climat n’était pas facile.”

Un contenu inquiétant par rapport au match de Dortmund ?

“Je savais que la question allait arriver, c’est pour ça que je suis venu. Honnêtement, les deux dernières semaines, j’ai pris un peu de recul et j’ai essayé de voir comment ça se passait. Quand le 8e de finale arrive, il y a toujours le même procès. On commence à dire plein de choses comme ‘cette équipe n’est pas prête’. J’ai même entendu que la Ligue 1 n’était pas au niveau pour le PSG et la Ligue des champions. Aussi que le club ne sait pas gérer les stars. Moi, je veux comprendre pourquoi. Je pense qu’on a le droit d’être content par moment car l’équipe aujourd’hui est première avec 12 points d’avance. L’équipe en Ligue des champions a fait presque le maximum avec 5 victoires et un match nul. On a un effectif incroyable.”

Préoccupation autour des 8es de finale ?

“Mais pourquoi on doit être préoccupé par ces huitièmes de finale ? Honnêtement, je ne vois pas. On ne joue pas la vie ou la mort pour le match contre le Borussia. On joue un match de football. Je pense que l’équipe est prête aujourd’hui. Après, si on gagne c’est bien. Mais si on ne gagne pas, on va continuer à grandir. Je pense qu’on doit sortir de tout cela (…) Le Borussia c’est comme nous, c’est 3-2, 5-4… C’est pour ça qu’on doit sortir de cette situation où on dit ‘on va arriver au 8es de finale…’ On est tranquilles et on doit l’être.”

Négativité dans les médias autour de la rencontre face au BVB

“Ça commence à sortir une négativité, ça ressemble comme si on préparait une défaite et c’est ça que je n’aime pas car ça crée une négativité. On doit être sorti de ça, c’est bien pour tout le monde. C’est pour la France et pas que pour le PSG. C’est aussi pour la France si on va en finale de C1. Si on gagne des choses comme ça, ça serait bien pour tout le monde. Ce n’est pas interdit d’être content de ce qu’on a. Aujourd’hui, dans mon travail je suis heureux de ce qu’on a, avec une équipe formidable. On a des joueurs formidables. Si on fait la liste de nos joueurs, quelle équipe ont des joueurs comme ça ? On doit être content d’avoir tout ça et de vivre ça. On doit sortir de cette négativité. On doit sortir de cette situation où si on perd, on est morts. Non, on ne joue pas à la vie ou à la mort. On va jouer un match qu’on espère gagner.”

Le retour en forme de Neymar

“Il est né comme ça. Je pense que c’est Dieu qui lui a donné le talent. Ce qu’il fait est énorme. C’est bien de parler de Neymar aussi. Même avec ça, on commence à parler de sa soirée (d’anniversaire). Il n’y a eu aucune influence interne. Et après, le joueur sait ce que le club pense et on sait comment est le joueur. Et ça, il n’y a aucun soucis. Aujourd’hui, si on parle du terrain, qu’est ce qu’on dit de Neymar ? Il est très engagé et heureux. Je pense que c’est un joueur fantastique, il est très en forme. On est content de l’avoir, c’est merveilleux. Comme on est contents d’avoir Mbappé.”

La personnalité de Mbappé

“Sur Mbappé, j’ai même entendu des choses personnelles sur lui. Ça me gêne. Si un joueur sort du terrain en étant nerveux et avec une discussion avec l’entraîneur…. ok c’est une faute. Mais on va parler en interne et régler le problème. Mais après, dire que c’est un enfant gâté, ça je n’accepte pas car c’est une personne adorable et très engagée aussi. C’est un joueur fantastique.”

Le duo Mbappé et Neymar

“Il y a que nous qui avons ça. Je suis heureux et content car on a deux des meilleurs joueurs au monde, et on a peur de quoi ? On doit vivre ça, c’est la joie du football et c’est merveilleux de l’avoir.”