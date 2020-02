L’Equipe confirme que Neymar est incertain pour le match contre Lyon

Victime d’une lésion chondro-costale lors du match contre Montpellier (5-0), Neymar avait dû déclarer forfait pour le match de ce soir contre Nantes. Le Brésilien pourrait également manquer la réception de Lyon. Comme le rapporte l’Equipe, même si ses proches expliquent qu’il pourrait être sur le terrain pour le choc contre les Lyonnais, “le club prévoit de faire preuve de la plus grande prudence dans ce dossier.” Le PSG veut que Neymar joue, seulement s’il est à 100 %. Le quotidien sportif indique également que la priorité absolue du Brésilien et de son club est qu’il soit présent sur la pelouse du Signal Induna Park face à Dortmund (18 février). L’Equipe conclut en expliquant que lors de sa fête d’anniversaire, le numéro 10 parisien a indiqué que “pour la première fois, [il] se sentait pleinement heureux à Paris” et qu’il “allait tout faire avec [ses] partenaires pour tout gagner cette année.”