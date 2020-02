L’équipe des huitièmes aller de la Ligue des champions, c’est Dortmund, selon Govou

Les deux derniers huitièmes de finale aller de la Ligue des champions se sont disputés mercredi soir. Le Real Madrid s’est incliné à domicile 1-2 contre Manchester City alors que Lyon a crée la surprise en battant 1-0 la Juventus.

Le Real et la Juve battus… les 8es de finale annoncent des matches retours musclés. Tenant du titre, Liverpool s’est incliné contre l’Atlético de Madrid (1-0) et devra inverser la tendance à Anfield. Le dernier finaliste de la Ligue des champions, Tottenham est dans une position compliquée. Il ira à Leipzig avec un but de retard. Barcelone est en ballottage favorable mais reste exposé à une élimination. Quant au PSG, chacun le sait ici, il devra remonter un 2-1 contre le Borussia Dortmund le 11 mars au Parc des Princes. Bref, chez les favoris, seul le FC Bayern a fait un très grand pas vers les quarts de finale. Manchester City est très bien parti aussi.

Les résultats de 8es de finale aller

Après ces huit premiers matches, Sidney Govou a un faible pour l’adversaire du PSG, le Borussia… “Dortmund, je ne les pensais pas à ce niveau, a commenté l’ancien ailier sur Canal Plus. Je savais que c’était une très bonne équipe dans le championnat allemand, mais hausser ainsi son niveau j’ai trouvé ça impressionnant. Même collectivement dans la possession de balle. Je pensais que c’était une équipe qui irait plus vite vers l’avant. Ils ont eu de grandes phases de possession qui a handicapé le PSG. Je les ai trouvés très très bons.”