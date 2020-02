Les chiffres avant Amiens / PSG

Ce samedi, le PSG se frottera à l’Amiens SC à trois jours de son choc à Dortmund en Ligue des Champions. Et avant cette confrontation de la 25e journée de Ligue 1, le club de la capitale a partagé, par le biais de son site officiel, quelques chiffres liés à l’historique entre ces deux écuries.

Côté buteurs, Kylian Mbappé est le meilleur scoreur rouge et bleu face à Amiens avec 4 réalisations. Pour sa part, Edinson Cavani, qui devrait certainement gagner du temps de jeu ce samedi à trois jours de Dortmund, pourrait bien enfin passer la barre symbolique des 200 buts sous la tunique parisienne.

Au cours de l’historique entre les deux clubs, Paris n’a jamais connu la défaite face aux Picards : 6 succès pour 1 nul. C’est donc le 8e match entre les deux équipes. Enfin, le club de la capitale pourrait bien soigner quelque peu ses statistiques : en effet, les hommes de Thomas Tuchel restent sur une série de 22 rencontres sans défaite, six victoires consécutives en Ligue 1 à l’extérieur, et 47 matches à l’extérieur avec au moins un but inscrit.