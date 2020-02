Les chiffres avant BVB / PSG

Ce mardi soir (21h00, RMC Sport 1), le Paris Saint-Germain fera face au Borussia Dortmund en terre allemande. Un match comptant pour les 8es de finale de Ligue des Champions sur lequel est revenu le club parisien via son site officiel en mettant en avant quelques chiffres.

Officiellement, ce n’est que la troisième fois que les deux écuries se rencontrent. Deux confrontations, en phase de poule d’Europa League, qui ont, à chaque fois, débouché sur un match nul. En C1, le club parisien dispute ce soir son 111e match, et le bilan est positif : 60 succès, 22 nuls et 28 revers. Le club de la capitale reste également sur 25 parties consécutives avec au moins une réalisation au sein de la compétitions continentale. Côté individuel, Marco Verratti pourrait dépasser Paul Le Guen dans le nombre de matches joués sous la tunique rouge et bleu en Europe : 57 rencontres disputées pour les deux joueurs à l’heure où sont écrites ces lignes.