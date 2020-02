Les chiffres avant PSG / Bordeaux

Ce dimanche soir à 21h (Canal Plus), le PSG (1er, 62 pts) clôture la 26ème journée de Ligue 1 avec la réception des Girondins de Bordeaux (12e, 35 pts). Une affiche qui est devenue un classique de ce Championnat. Sur son site internet, le club de la capitale a livré quelques chiffres de cette rencontre.

Cette confrontation entre les Parisiens et les Bordelais est la 105ème en entre les deux équipes, soit un record pour les Rouge et Bleu, devant l’AS Monaco (103 matches), l’Olympique Lyonnais (98 matches) et l’Olympique de Marseille (97 matches). Le bilan reste légèrement en faveur du PSG avec 42 victoires, 24 nuls et 39 défaites. Depuis son revers face aux Girondins en mars 2015, le club de la capitale reste sur une série de 10 matches sans défaite (7 victoires et 3 matches nuls) face au club au scapulaire.

Depuis sa défaite face à Dijon (1-2) en novembre dernier, le PSG est invaincu en Ligue 1 depuis 13 matches. Au Parc des Princes, les joueurs de Thomas Tuchel restent sur une moyenne proche de 4 buts par match avec 40 buts marqués en 11 rencontres. Concernant les statistiques individuelles, Edinson Cavani pourrait atteindre la barre des 200 buts avec le PSG en cas de réalisation face aux Marines et Blancs. Avec 398 buts, Neymar pourrait lui franchir la barre des 400 réalisations depuis le début de sa carrière, comme le rapporte Le Parisien sur son site internet. Une statistique qui prend en compte ses buts avec les différentes catégories jeunes de la sélection brésilienne. Les chiffres dans les détails : 67 avec le PSG, 114 avec le FC Barcelone, 138 avec Santos, 61 avec le Brésil et 18 avec les équipes du Brésil des moins de 17 ans, des moins de 20 ans et de la sélection olympique.