Les chiffres avant le PSG / DFCO

Le PSG reçoit le DFCO ce samedi à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Une confrontation qui sera la dernière des Parisiens dans leur antre du Parc des Princes avant de recevoir le BVB le 11 mars prochain. Un choc que nous décrit le club de la capitale à travers quelques chiffres publiés sur son site officiel.

En ce qui concerne le passif historique entre les deux équipes, celui-ci penche très largement en faveur du PSG. C’est donc le 15e match opposant Paris et Dijon : 12 victoires et deux revers. La cage rouge et bleu au Parc des Princes reste ainsi inviolée par les Dijonnais qui n’ont donc jamais trouvé le chemin des filets sur les terres parisiennes. En Ligue 1, le PSG reste sur 14 rencontres sans défaite. La dernière en date étant… face à Dijon le 1er novembre dernier (1-2). Pour sa part, Edinson Cavani devrait disputer