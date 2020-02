Les chiffres clés avant Dijon / PSG

Aujourd’hui à 18h30 (Eurosport 2), le PSG se déplace au Stade Gaston Gérard afin d’affronter le Dijon FCO, à l’occasion des quarts de finale de Coupe de France. Sur son site internet, le club de la capitale a dévoilé quelques statistiques avant cette confrontation.

Ainsi, les deux clubs vont se rencontrer pour la 13ème fois lors d’un match officiel. Le bilan est largement en faveur du PSG avec 10 victoires et deux défaites. Pour rappel, le DFCO reste la dernière équipe à avoir battu le PSG cette saison, le 1er novembre dernier (2-1). Depuis, les joueurs de Thomas Tuchel reste sur 21 matches sans défaites. Une série d’invincibilité qui entre dans le top 5 de l’histoire du PSG (le record est de 37 matches sans défaite qui a eu lieu en 1993-1994).

Ce soir, les Rouge et Bleu vont disputer leur 236e match de Coupe de France pour un bilan de 166 victoires, 28 nuls et 41 défaites (une défaite aux tirs au but est comptée comme un match nul), soit une moyenne de 70% de victoires. À l’extérieur, les Parisiens restent sur une série de 46 matches consécutifs avec au moins un but marqué (depuis le match nul à Caen 0-0 en mai 2018). Enfin, buteur lors des trois premiers tours de Coupe de France (Linas-Montlhéry, Lorient et Pau), Pablo Sarabia pourrait égaler le record de Pedro Miguel Pauleta en cas de but face aux Dijonnais. L’Aigle des Açores avait scoré lors des quatre premiers tours de la compétition lors de la saison 2003-2004.