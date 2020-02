Les chiffres clés avant PSG / Montpellier

Le Paris Saint-Germain affronte cet après-midi Montpellier au Parc des Princes dans le cadre de la 22e journée de la Ligue 1. Les Rouge & Bleu auront à coeur de remporter cette rencontre pour s’envoler en tête du championnat de France. Le site internet du club de la capitale est revenu sur les chiffres clés avant ce match.

Tout d’abord les Parisiens comptent 27 victoires, 21 matches nuls pour 17 défaites contre les Héraultais, tout en restant sur une série de neuf matchs sans défaite au Parc des Princes (5 victoires, 4 nuls).

Concernant les buts, le Paris SG en a inscrit 96 face à Montpellier en championnat et se rapproche donc des 100 réalisations. L’actuel 4e du classement pourrait être la 16e équipe contre le PSG a passer cette barre fatidique.

D’un point de vue individuel, Angel Di Maria peut devenir seul meilleur buteur face aux Montpelliérains (actuellement 4 buts inscrits). Enfin Neymar Jr aura l’occasion d’égaler Kylian Mbappé et Carlos Bianchi ce soir en cas de but inscrit. Il aurait marqué au moins un but sur huit matches consécutifs, ce qui représente un record au PSG.