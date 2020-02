Les chiffres du match nul du PSG à Amiens

Juste avant son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (mardi 18 février à 21h), le PSG a offert un match nul spectaculaire face à Amiens (4-4), à l’occasion de la 25ème journée de Ligue 1. Avec un onze de départ remanié, les joueurs de Thomas Tuchel ont su remonter un déficit de trois buts avant de se faire égaliser en fin de match. Sur son site internet, le club de la capitale a livré quelques chiffres de ce match nul.

Ainsi grâce à ce score de parité, le club de la capitale reste sur 23 matches sans défaite toutes compétitions confondues (depuis la défaite face à Dijon 1-2, le 1er novembre dernier), dont 13 matches sans le moindre revers en Ligue 1 (11 victoires et 2 matches nuls). Et pour la première fois de leur histoire, les Parisiens ne se sont pas inclinés après avoir été menés de 3 buts en championnat. Auparavant ce scénario s’était présenté à 64 reprises pour autant de défaites.

Avec au moins un but marqué lors des 32 derniers matches disputés à l’extérieur en Ligue 1, le PSG égale le record de Sedan datant de novembre 1957 à août 1959. Les Rouge et Bleu pourraient battre ce record lors du déplacement à Strasbourg, le 7 mars prochain. Enfin au niveau des statistiques individuelles, Tanguy Kouassi (17 ans et 253 jours) – auteur d’un doublé – est devenu le 2ème plus jeune joueur de l’histoire du club de la capitale à inscrire un doublé en Ligue 1, derrière Lionel Justier (17 ans et 212 jours), en mars 1976. Le Titi avait déjà marqué le 4000ème but de l’histoire du PSG en janvier dernier. De son côté, Ander Herrera a marqué son premier but avec le maillot du PSG tandis que Mitchel Bakker a connu sa première titularisation en Ligue 1.