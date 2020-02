Les chiffres du succès parisien face à Bordeaux

En clôture de la 26ème journée de Ligue 1, le PSG a battu difficilement les Girondins de Bordeaux (4-3) au Parc des Princes. Malgré le succès, la fragilité défensive et la nervosité étaient présentes chez les Parisiens. Mais cette rencontre a surtout été marquée par les bonnes performances de Marquinhos et Edinson Cavani. Sur son site internet, le club de la capitale a livré quelques statistiques de cette victoire face aux Bordelais.

Le 200ème but d’Edinson Cavani avec le maillot des Rouge et Bleu était l’évènement principal de cette rencontre. Une performance réalisée en 298 matches (138 buts en Ligue 1, 30 buts en Ligue des champions, 16 buts en Coupe de France, 15 buts en Coupe de la Ligue, 1 but au Trophée des Champions). Auteur d’une belle prestation, Ángel Di María a délivré deux passes décisives. Il porte ainsi son total à 14 offrandes en Ligue 1 et prend le large en tête du classement (devant Islam Slimani avec 8 passes).

Double buteur face aux Girondins de Bordeaux, Marquinhos a inscrit son premier doublé avec le club de la capitale en 178 matches toutes compétitions confondues. Enfin, les Rouge et Bleu enchaînent un 14ème match sans défaite en Ligue 1 (depuis le revers 1-2 sur la pelouse du Dijon FCO, le 1er novembre dernier). Sa meilleure série d’invincibilité depuis mai 2018-janvier 2019.