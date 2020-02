Les chiffres du succès parisien face à Lyon

Le PSG, malgré une petite frayeur, s’est offert le scalp de l’Olympique Lyonnais dans son antre du Parc des Princes (4-2, 24e journée de Ligue 1. Une victoire sur laquelle est revenu le club de la capitale, via son site officiel, en partageant quelques chiffres.

Côté collectif, avec ce succès, le PSG a enchaîné son 21e match sans connaitre le goût de la défaite toutes compétitions confondues. Pour ce qui est du championnat hexagonal, le total s’élève à 12 rencontres sans revers (11 victoires et un nul). Véritable rouleau compresseur depuis de longues semaines, le PSG, grâce à ses quatre buts face à l’OL, a atteint la barre des 104 réalisations depuis l’entame de l’exercice en cours. Dans ce domaine, Paris est l’équipe la plus prolifique des cinq grands championnats. Côté individuel, Angel Di Maria, qui a marqué et été passeur, a offert sa 11e offrande de la saison en Ligue 1. El Fideo est impliqué sur 19 buts en Ligue 1 (8 buts, 11 passes). Pour sa part, Marco Verratti a participé à son 200e match en Ligue 1 face à Lyon.