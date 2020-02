Les chiffres du succès parisien face à Nantes

Dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé à la Beaujoire face au FC Nantes (2-1), son 19ème succès en Championnat cette saison. Sur son site internet, le club de la capitale a livré quelques chiffres de cette victoire face aux Canaris.

Ainsi grâce à ce succès, le PSG étire sa série d’invincibilité à 11 matches sans défaite en Ligue 1, soit sa meilleure série depuis mai 2018-janvier 2019 (21 matches sans défaite). Toutes compétitions confondues, le PSG est invaincu depuis 20 matches (depuis la défaite 1-2 face à Dijon le 1er novembre dernier). Avec deux nouvelles réalisations, les Rouge et Bleu portent leur total à 31 rencontres avec au moins un but inscrit à l’extérieur. Les Parisiens sont à un match (32) du record détenu par Sedan entre novembre 1957 et août 1959. Enfin grâce aux buts d’Icardi et Kehrer, le club de la capitale a atteint la barre des 100 buts depuis le début de la saison 2019-2020.