Les chiffres du succès parisien face au MHSC

Le PSG s’est tranquillement imposé (5-0, 22e journée de Ligue 1), dans son antre du Parc des Princes, face à une équipe de Montpellier volubile dans les médias, mais au final peu dangereuse sur le terrain. À part dans certains contacts à la limite de l’admissible. Au sortir de ce succès rouge et bleu, le club parisien a partagé quelques chiffres liés à cette partie sur son site officiel.

On apprend, par exemple, que, grâce à son but ce samedi pour le 2-0, Angel Di Maria reste donc sur une série de cinq matches consécutifs avec un but inscrit face à Montpellier. C’est la première fois que le Fideo réalise une telle performance sous la tunique parisienne. Toujours dans les statistiques individuelles, Pablo Sarabia a marqué son sixième but depuis l’entame de l’année 2020. Ce total fait de lui le meilleur buteur francilien, à égalité avec Neymar, de cette période. Sinon, côté collectif, le PSG a enchaîné son dixième match sans revers en Ligue 1 (9 victoires et un nul).