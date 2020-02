Les galères se poursuivent pour Jesé

Prêté à la toute fin du mercato estival avec option d’achat au Sporting Portugal, Jesé semble une nouvelle fois se diriger vers une saison plus que galère. En effet, selon les informations d’O Jogo, le joueur espagnol (26 ans) n’entre plus dans les plans de son entraîneur, Jorge Silas et de ses dirigeants. Lui, qui n’a joué que 18 matches (9 titularisations, 1 but), devrait même être mis à l’écart pour le reste de la saison. De ce fait, le club lisboète a décidé de ne pas lever l’option d’achat du prêt de l’ancien du Real Madrid (7 millions d’euros). Jesé devrait donc revenir au PSG, lui qui a un contrat qui court jusqu’en juin 2021. Jesé se rapproche de plus en plus comme l’un des plus gros flops de l’histoire du PSG (acheté 25 millions d’euros).