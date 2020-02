Les possibles départs de Cavani et Thiago Silva vont permettre au PSG d’avoir une latitude financière (L’E)

Comme chaque année, le quotidien l’Equipe réalise un dossier sur les salaires dans les clubs de Ligue 1. Ce sera le cas dans le journal de demain. Mais le quotidien sportif a dévoilé une bride de ce dernier sur son site. Et à propos du PSG, il est question d’Edinson Cavani et Thiago Silva, qui sont en fin de contrat en juin et qui pourrait ne pas rester au sein du club de la capitale. “À ce jour, ni l’un ni l’autre n’ont amorcé, via leur entourage, une quelconque discussion avec les dirigeants parisiens, et notamment Leonardo, le directeur sportif, pour prolonger leur bail dans la capitale“, explique l’Equipe.

Un départ des deux joueurs, même si Thiago Silva aimerait prolonger son aventure parisienne, permettrait au PSG d’alléger “sa masse salariale et se donner plus de latitude financière, lui qui est toujours sur un fil en matière d’équilibre financier.” Les deux jours touchent 1,345 M€ pour El Matador et 1,5 M€ pour O Monstro. L’Equipe conclut en expliquant que “ces économies n’en seront toutefois pas réellement” puisque le PSG devra acheter leurs remplaçants. “Mais en laissant filer Cavani et Silva, le PSG va alléger sa masse salariale et se donner plus de latitude financière pour leur trouver des remplaçants.”