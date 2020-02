Les raisons du refus de Draxler de rejoindre le Hertha Berlin (Sport Bild)

Blessé plusieurs semaines en début de saison, Julian Draxler joue peu avec le PSG (16 matches toutes compétitions confondues dont 9 matches de Ligue 1, 6 titularisations). Cet hiver, son nom a circulé dans les rumeurs de départ mais l’international allemand est finalement resté au PSG. Sport Bild revient sur le mercato hivernal de l’ancien de Schalke 04 et de l’intérêt du Hertha Berlin. Selon le quotidien sportif allemand, l’une des raisons qui a fait capoter un possible retour en Bundesliga est le salaire de Draxler, 7,2 millions d’euros par an. Beaucoup trop élevé pour le Hertha. S’il avait rejoint le club berlinois, il aurait dû réduire son salaire à 3 ou 4 millions d’euros. Autre raison du non-transfert, Julian Draxler ne croyait pas au projet du Hertha Berlin, lui compte remporter la Ligue des Champions avec le PSG conclu Sport Bild.