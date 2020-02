Les U19 du PSG s’inclinent face à Orléans

Les U19 du PSG jouaient ce dimanche contre Orléans dans le cadre de la 17e journée du Groupe A du championnat de France U19. Et comme le rapporte le site spécialisé sur les équipes de jeunes du PSG, les titis du PSG, les joueurs de Stéphane Roche se sont inclinés 3-1 sur la pelouse orléanaise. Les jeunes parisiens étaient menés 3-0 (29e, 33e et 47e). Alexandre Fressange a permis au PSG de repartir de ce match avec un moins gros score (3-1, 88e). Avec cette défaite, les Titis perdent leur première place au classement, se retrouvant deuxième à deux points du leader, le Havre. Les U19 étaient privés pour ce match de Denis Franchi et Tanguy Kouassi, présent dans le groupe pour le match contre Lyon ce soir.