Ligue 1 – L’OM s’incline à domicile face au FC Nantes (1-3)

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux clôtureront la 26e journée de Ligue 1. Et après le nul entre Nice et Brest (2-2), et la victoire de l’OLsur la pelouse du FC Metz (0-2), c’est l’Olympique de Marseille qui recevait le FC Nantes ce samedi en début de soirée.

Et ce sont les hommes de Christian Gourcuff qui sont parvenus à créer la sensation en terre phocéenne sur le score de 3-1. Les Canaris ont scoré par le biais de Limbombe (34e), Bamba (54e) et un CSC signé Alvaro (92e). Les Olympiens avaient su égaliser rapidement grâce à Morgan Sanson (39e). l’OM, une nouvelle fois décevant dans le jeu, reste second avec 52 points. Le FC Nantes, qui n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis un peu plus d’un mois, remonte à la 10e place en attendant les autres matches de cette 26e journée.