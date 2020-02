Lions : “Neymar, pourquoi ce serait une blessure diplomatique ?”

La petite blessure de Neymar Jr aux cotes n’est pas diplomatique. Comme l’atteste cette photo en fin de première mi-temps du PSG/Montpellier, le numéro 10 brésilien s’est effectivement fait un peu mal sur un contact avec le latéral Arnaud Souquet. On peut également penser que si Paris jouait demain le BVB, Neymar serait déclaré apte. Quoi qu’il en soit, pour Bernard Lions, journaliste de L’Equipe, Thomas Tuchel aurait dû sortir son numéro 10 à la mi-temps du match samedi dernier. C’était dans l’EDS : “Pourquoi ce serait une blessure diplomatique ? Il a fini excédé le match, on l’a vu s’en prendre à l’arbitre parce qu’il n’était pas assez protégé. Dieu sait que le principe de précaution m’agace. Mais effectivement je l’aurais sorti à la pause. On redoute tellement qu’il rechute au moment-clé de la saison que quand il a mal avec ce scénario de match tu le sors !”