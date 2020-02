Depuis le retour de la trêve hivernale, le PSG enchaîne les matches. Après son succès face à Nantes (2-1) mardi, le PSG retrouve déjà la Ligue 1 avec la réception de l’Olympique lyonnais dimanche soir (21h05, Canal +). À la veille de cette rencontre, Thomas Tuchel s’est présenté devant les journalistes. Morceaux choisis.

Groupe

Tuchel : “Diallo, Dagba et Bernat ne sont pas disponibles contre Lyon. Marquinhos, Thiago Silva, et Neymar ont repris l’entraînement mais ils seront également un peu justes pour jouer dimanche. Pas de risque avec Neymar avant Dortmund.“

Un choc face à l’OL

Tuchel : “Je sens mon équipe très forte, très concentrée. On a fait un grand effort depuis le début d’année. On a beaucoup gagné, on a montré la faim de gagner, c’était toujours une performance de toute l’équipe. Nous sommes confiants que l’on peut continuer. On doit être attentif, on doit respecter les qualités de Lyon. C’est un grand match en France, c’est toujours un défi de combattre contre des équipes comme Lyon. C’est toujours difficile, j’espère que l’on est prêts pour demain et continuer comme ça.“

Haaland un phénomène ? Cherki aussi ?

Tuchel : “Il a beaucoup de talent, il est très fort. C’est bien que des jeunes joueurs peuvent jouer, il a été décisif. On devra défendre attentivement, on ne joue pas contre lui mais contre l’équipe de Lyon. C’est la même chose pour Haaland, c’est un attaquant très fort mais on a le temps pour parler de tout ça (Dortmund).”

Retour des blessés

Tuchel : “Ils vont revenir contre Dijon. On espère qu’ils seront remis, le but est qu’ils reviennent contre Dijon.“

L’avenir de Meunier et Thiago Silva

Tuchel : “Je sens les joueurs très confiants. Thiago est notre capitaine, rien n’a changé. C’est la même chose pour Thomas. Ils sont super professionnels, avec de la qualité. Meunier est super important pour nous. Ils sont impressionnants les deux, je n’ai pas l’impression que ça dérange leur avenir. Ce n’est pas l’entraîneur qui décide. Il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs choses à régler. Ça ne change rien.“

Bernat

Tuchel : “C’est un peu dommage pour lui. Il est malade, il perd encore des jours de retour à la compétition. C’est très long et ça sera court pour le match face à Dortmund. S’il est capable de jouer quelques minutes contre Dijon et Amiens, on verra. On ne peut pas penser toujours à Dortmund, on doit arriver là-bas avec une équipe forte. C’est des matches décisifs, mais les joueurs doivent avoir le rythme pour ce match. J’espère qu’il sera là pour Dijon.“

Sarabia aussi important que les 4 fantastiques ?

Tuchel : “Il est un gars qui fait son job, il est extraordinaire. Il a le talent, il est super décisif, il apporte quelque chose différent, il peut jouer à plusieurs postes, c’est bien d’avoir des joueurs comme ça. Je suis très content avec lui. J’espère qu’il va continuer comme ça.“

Icardi en difficulté ?

Tuchel : “Je suis un peu inquiet car si les attaquants n’ont pas l’occasion de marquer, ce n’est pas facile. Dans une phase plus facile, c’est but. Il a des difficultés, il réfléchit un peu trop actuellement. Peut-être que ce but contre Nantes, peut lui redonner confiance. J’espère qu’il va retrouver son rythme et que ce soit plus facile pour lui. Edinson Cavani retrouve l’intensité à l’entraînement, c’est bien pour nous.“

Marquinhos reprise plus tôt ?

Tuchel : “Il a fait l’entraînement complet aujourd’hui, il est dans les temps. S’il peut avoir quelques minutes contre Dijon, ça serait bien.“

L’erreur des Kimpembe contre Nantes ?

Tuchel : “On a contrôlé le match complètement. Meunier a perdu un ballon facile, et après c’était l’erreur de Presko. On a montré une bonne réaction mais les dernières minutes sont un peu compliquées. On a manqué de précision. Ce sont des choses qui peuvent arriver, on doit s’adapter à un changement d’atmosphère, c’est bien que nous ayons quelques difficultés, car on cela montre que l’on peut se s’améliorer. On doit toujours être attentif.“