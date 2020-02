Lizarazu donne sa composition pour Dortmund, avec Cavani titulaire et Marquinhos en défense centrale

Dans deux jours, le PSG sera en Allemagne pour défier le Borussia Dortmund dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des Champions. La question que tout le monde se pose : quel onze va aligner Thomas Tuchel ? Bixente Lizarazu s’est mis à la place du coach parisien et a dévoilé l’équipe qu’il alignerait au Signal Induna Park.

“Franchement Thiago Silva, j’ai failli le sortir de mon onze parce que vraiment, contre Amiens, il m’a inquiété. C’était le Thiago Silva que je n’aime pas, qui recule, qui reste à distance de son adversaire. Mais après, il faut faire de psychologie quand on est coach. Je fais jouer Thiago Silva avec Marquinhos, parce qu’il a plus de repères avec lui. Je mets donc Gueye au milieu, détaille le champion du monde 98 sur le plateau de Téléfoot. En attaque, j’ai une préférence pour Cavani parce que défensivement, ils sont fragiles. En attaque rapide, je trouve que c’est mieux avec Cavani. Et je mets le quatuor offensif, je ne l’aurais pas mis contre un grand d’Europe, mais là Dortmund, ils sont fragiles défensivement.”

Le XI du PSG de Bixente Lizarazu : Navas- Meunier, Thiago Silva (c), Marquinhos, Bernat- Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar-Mbappé, Cavani