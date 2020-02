Lizarazu : “Il faut savoir si le PSG est un club de haut niveau ou de divertissement”

52% de chances de qualification pour le PSG après la défaite 2-1 à Dortmund. Voilà pour les chiffres. Mais ils ne disent pas tout. Et aux yeux de Bixente Lizarazu, ça ne va pas du tout à Paris.

“On ne peut pas oublier que le contenu du match et le contenu de l’après-match ont été catastrophiques, a commenté l’ancien latéral du Bayern dans Téléfoot. Le PSG est encore passé à côté de l’événement, c’est ça le vrai problème. On peut parler tactique, système, tout ce qu’on veut… mais le PSG n’y était pas mentalement. Bien sûr que tu as des excuses : des joueurs à court de forme – Thiago Silva, Neymar, Marquinhos – un système qui a été mis en place et qui n’a pas aidé… mais pour moi, c’est le fait d’être passé à côté de l’événement qui pose problème, même si on a vu une bonne équipe de Dortmund. Le BVB a joué son football avec beaucoup de conviction et de tranquillité. Finalement, la petite équipe c’était le PSG. C’est ça qui était choquant au fond. Après, il y a ce qui s’est passé derrière, cet enchaînement de choses… Cette semaine le PSG n’a pas été un club fort. On a l’impression qu’il n’a pas le contrôle sur ses joueurs. Il faut savoir si le PSG est un club de haut niveau ou de divertissement. Si c’est un club de divertissement, ça me va très bien, on se marre… Mais si c’est un club de haut niveau, ça ne me va pas ! Il reste trois semaines, les joueurs seront en forme physiquement s’il n’y a pas de blessés. Maintenant il faut une équipe-type et un système ! Il y a beaucoup trop d’expérimentations au PSG. A un moment donné il faut avoir des repères, surtout en défense. Verratti il ne sera pas là. Tu es obligé de mettre Marquinhos au milieu pour avoir un gars sûr.”