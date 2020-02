Lizarazu : “Je pense que le PSG n’a pas traité Cavani comme il le fallait”

Dans neuf jours, le PSG va se déplacer sur la pelouse du Signal Induna Park pour y affronter le Borussia Dortmund pour le compte son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Pour Bixente Lizarazu, Thomas Tuchel est assez étonnant dans son attitude “très latine” d’évoquer son métier.

“Tuchel, il est assez étonnant. Moi je l’aime bien parce qu’il est très latin comme entraîneur. Moi qui connais bien l’Allemagne, je le trouve extrêmement latin, presque très émotionnel dans sa façon de dire les choses. Il est extrêmement transparent pour expliquer son job,” commente le champion du monde 98 sur Téléfoot.

L’ancien latéral gauche a ensuite expliqué que pour lui, le coach allemand a fait une erreur lors de son accrochage avec Mbappé contre Montpellier (5-0).

“Sur la sortie de Mbappé, je trouve qu’il a grossi le problème. Je pense que sur Mbappé, il peut faire mieux. Mbappé a un statut de star au PSG et personne ne peut le contester. Il a une maturité de senior et là, il l’a traité comme un petit jeune. […]S’il traite Neymar avec beaucoup d’égard, Mbappé ne va pas comprendre pourquoi lui va être traité différemment.”

Bixente Lizarazu a enfin poussé un coup de gueule envers le PSG et la gestion d’Edinson Cavani. “Je pense que le PSG ne l’a pas traité comme il le fallait. C’est le meilleur buteur de l’histoire du club. Il est au placard depuis le début sur une blessure. Il n’a pas de temps de jeu pour retrouver le rythme, don c’est impossible pour lui de retrouver le rythme. Quand on parle d’amour du maillot et de respect de l’institution, il faut aussi parler de respect du joueur. Ça va dans les deux sens. Et avec Cavani, j’ai trouvé qu’il n’y avait pas eu de respect.”