Lizarazu : “Sur la solidarité et la capacité à souffrir ensemble, Paris a tout à prouver”

Dans une dizaine de jours, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec la Ligue des Champions et son match face au Borussia Dortmund à l’occasion des huitièmes de finale de la compétition. Un match évidemment très attendu, notamment du fait des dernières désillusions des Parisiens au sein de la compétition continentale.

Dans un entretien accordé au Parisien, Bixente Lizarazu, consultant TF1 et RTL, a évoqué ces huitièmes de finale à venir. Il en profite également pour donner son ressenti sur le niveau de la Ligue 1, qu’il estime trop faible dans l’optique de préparer le PSG à la Ligue des Champions.

“Le niveau de la Ligue 1, un problème pour le PSG ? Oui car personne ne lui conteste le ballon. Pas plus Lyon que les autres. Et le PSG est performant quand il tient la balle. Alors qu’en Ligue des Champions, surtout après la phase de poule, Paris affronte des adversaires plus agressifs. Là, il peut être en situation de devoir défendre , et je le trouve parfois paumé. Il n’est pas bon quand il s’agit de gérer la pression. Le PSG maîtrise trop et ne souffre pas assez en France.”

Lizarazu estime qu’il n’y a pas assez d’exigence au sein du club parisien, même si, à ses yeux, cela s’est légèrement amélioré dernièrement. Le champion du monde 98 pointe notamment du doigt, comme c’est étonnant, l’anniversaire de Neymar pour étayer ses propos.

“Que Neymar fête son anniversaire à deux jours d’un match face à Nantes, dans une période majeure de la saison, cela me gêne. C’est le moment le plus important de la saison pour le PSG, et il me parait fou de prendre le moindre risque.”

Enfin, celui qui est notamment passé par le Bayern Munich au cours de sa carrière, s’est exprimé sur l’adversité que représente, à ses yeux, le Borussia Dortmund. Un adversaire largement à la portée des hommes de Thomas Tuchel. Lizarazu donne également son avis sur les chances franciliennes au sein de la C1.

“Je ne vois pas cette équipe assez forte. Elle est joueuse, mais pas au point de poser des problèmes défensifs. Paris a une marge pour jouer dans son registre. Se faire taper par Dortmund, ce serait un fiasco. (…) Paris peut-il aller au bout ? En termes d’effectif, le club n’est pas moins fort que les autres cadors. Sur la solidarité et la capacité à souffrir ensemble, Paris a tout à prouver.”