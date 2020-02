Lopes : “Il faudra faire le match parfait pour créer l’exploit”

Ce dimanche à 21h (Canal Plus), le PSG (1er, 58 pts) et l’Olympique Lyonnais (6e, 33 pts) clôtureront la 24ème journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Blessé depuis plusieurs semaines, le gardien lyonnais – Anthony Lopes – avait fait son retour lors du triste match nul face à Amiens (0-0) en milieu de semaine. Et à deux jours du choc face aux Parisiens, l’international portugais s’est présenté devant les médias lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Le portier des Gones espère notamment obtenir un résultat positif lors de ce voyage dans la capitale française, comme le rapporte RMC Sport sur son site internet.

“De belles affiches arrivent. On pense d’abord à Paris où on va essayer de ramener des points. On va essayer de faire quelque chose là-bas. C’est un match avec beaucoup d’enjeux sur le plan comptable. On a besoin de points. On est plutôt loin de nos objectifs (…) Il faudra garder le ballon un maximum, ne pas le rendre rapidement. C’est ce qui a pu nous porter préjudice par le passé. Il y a plein de choses à travailler. J’espère qu’on a tous l’envie de faire tomber le PSG. Ça nous permettrait de relancer la machine. J’ai l’expérience et je sais sur quoi m’appuyer. On a déjà pris des roustes à Paris, comme l’année passée (5-0 au Parc des Princes, ndlr). Le défi est collectif et c’est d’aller prendre des points là-bas (…) Il faudra faire le match parfait pour créer l’exploit. On est en manque de points.”