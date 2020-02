Lucas : “Le PSG peut gagner à domicile et se qualifier”

Hier, Lucas était titulaire avec Tottenham contre le RB Leipzig de Christopher Nkunku. Mais malheureusement, son équipe a perdu à domicile face aux Allemands. À l’issue de la rencontre, il a été questionné sur les chances de qualification de son ancienne équipe, le PSG, lors du match retour face à Dortmund (11 mars). Et pour lui, les Parisiens peuvent le faire. “C’était un match très dur, j’ai été la saison dernière là-bas à Dortmund, c’est très difficile de jouer là-bas. C’est une atmosphère très chaude, se remémore le Brésilien pour RMC Sport. Comme notre match je pense que ça n’est pas fini, Paris peut gagner à domicile et se qualifier.”