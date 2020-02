Lucien Favre explique avoir anticipé le changement de système du PSG

Lucien Favre, entraîneur du Borussia Dortmund, avait expliqué qu’il avait anticipé le changement de système du PSG. Il s’est également dit satisfait de la prestation de son équipe, qui a gagné ce soir (2-1).

“On est toujours attiré par le but adverse mais c’est important que tout le monde défende et défende juste. […] Toute l’équipe a tout donné, on a bien joué, on a défendu en équipe. On pouvait prévoir que Paris change de système et joue en 3-4-3. On avait anticiper ceci”, commente le coach du BVB pour RMC Sport 1. Le retour ? Il faudra jouer comme ce soir, encore mieux. C’était très bon. Mais au Parc des Princes, il faudra que l’on joue 90 minutes très compact et très intelligemment. On va jouer la-bas, comme à chaque fois.”